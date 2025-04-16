Trump'tan kritik mineraller hamlesi: Tarife için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallere tarife uygulanmasını değerlendirmek üzere bir inceleme başlatılması talimatını verdi.

Trump'tan kritik mineraller hamlesi: Tarife için harekete geçti
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AA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:07

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığına, yasa kapsamında kritik mineraller üzerine ulusal güvenlik incelemesi başlatması talimatını veren bir kararname imzaladı.

Kararnamede, ABD'nin bu minerallerin ithalatına bağımlılığının "ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ve ekonomik refah ile dayanıklılık açısından risk oluşturabileceği" belirtildi.

Kararnameye göre, Ticaret Bakanlığının, 180 gün içinde soruşturma bulgularını Trump'a sunması ve tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağını önermesi gerekiyor.

Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı.

Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.


Etiketler: #ABD #Donald Trump

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