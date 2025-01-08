Trump'tan 'sus payı' davası adımı: Yüksek Mahkemeye başvurdu

Yayınlanma: 08.01.2025 - 18:01

Güncelleme: 08.01.2025 - 18:01

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından bugün en son merci olan Yüksek Mahkemenin kapısını çaldı.

Trump’ın hukuk ekibi, bu sabah Yüksek Mahkemeye acil başvuruda bulunarak, New York'ta yapılacak “sus payı” ceza duruşmasının durdurulmasının gerekli olduğunu savundu.

Başvuruda, "Bu mahkeme, başkanlık kurumuna ve federal hükümetin işleyişine yönelik ciddi adaletsizlik ve zararı önlemek için New York'taki mahkemede daha fazla yargılamayı derhal durdurmalı" ifadesi kullanıldı.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu değerlendirmek için davaya bakan savcılardan yarın sabaha kadar başvuru için yanıt vermesini emretti.

New York’ta görülen “sus payı” davası hakkında Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te de Yargıç Juan Merchan'a resmi başvuruda bulunarak seçilmiş başkan olan müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini savunmuş ancak Merchan, başvuruyu reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetmişti.

Yargıç Merchan, 3 Ocak'ta açıkladığı yazılı kararda, Trump'ın suçlu bulunduğu davada cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada belirleneceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump’ın avukatları önceki gün ceza duruşmasının 20 Ocak’ta yapılacak Başkanlık devir teslim töreninden sonraya bırakılması talebinde bulunmuş ancak Yargıç Merchan bu talebi de reddetmişti.

Trump’ın avukatları dün de New York’taki temyiz mahkemesine başvurmuş ancak aynı gün yapılan acil duruşma sonucunda temyiz mahkemesi de Trump’ın aleyhine karar vermişti.

'SUS PAYI' DAVASI

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Trump'ın suçlu bulunduğu sus payı davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.