Trump’tan tarifelere savunma: Bazen ilaç almanız gerekir

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" dedi.

Trump’tan tarifelere savunma: Bazen ilaç almanız gerekir
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:26

Florida'dan Washington'a yaptığı seyahat sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir muhabirin "Piyasalarda, bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?" sorusuna Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" yanıtını verdi.

ÇİN

Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin ile anlaşmaya hazırım, ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin ile çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle yaşadıkları ticaret açığı sorununu çözmek istediklerini dile getirerek, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Ama aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki?" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın her yerinden, Avrupa'dan, Asya'dan birçok liderle konuştum. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar" dedi.

Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çin, AB ve diğer birçok ülkeyle büyük mali açıkları olduğunu belirtti.

Trump, "Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar kazandıran tarifeler. Bunlar halihazırda yürürlükte ve görülmesi güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu ülkelerle ticaret açığının Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Bunu tersine çevireceğiz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #ABD #Trump

İlgili Haberler

ABD’de protesto dalgası: Trump ve Elon Musk’a öfke yağdı

ABD’de protesto dalgası: Trump ve Elon Musk’a öfke yağdı
Binlerce kişi sokağa çıktı: ABD'de Trump yönetimine dev protesto

Binlerce kişi sokağa çıktı: ABD'de Trump yönetimine dev protesto
Trump 'Zengin olmak için harika bir zaman' dedi... Gerçekten öyle mi?

Trump 'Zengin olmak için harika bir zaman' dedi... Gerçekten öyle mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler