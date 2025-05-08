Trump'tan ticaret anlaşması sinyali: Ülke ismini sakladı

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

Trump'tan ticaret anlaşması sinyali: Ülke ismini sakladı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:46

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.


Etiketler: #ABD #Trump

İlgili Haberler

Donald Trump'tan FIFA Dünya Kupası çıkışı: Filistin protestolarına ‘izin’ verdi!

Donald Trump'tan FIFA Dünya Kupası çıkışı: Filistin protestolarına ‘izin’ verdi!
Biden'dan Trump'a ağır suçlamalar: ABD-Avrupa ittifakı risk altında

Biden'dan Trump'a ağır suçlamalar: ABD-Avrupa ittifakı risk altında
Trump tarih verdi: İlaç tarifelerini açıklayacak

Trump tarih verdi: İlaç tarifelerini açıklayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler