TSK bildirdi: Başika Üssü’ne füzeli saldırı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Başika’da bulunan üssüne önceki gece saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadı. Rudaw’ın haberine göre Musul vilayetinin kuzeyindeki Başika’daki üsse yedi Katyuşa füzesi fırlatıldı. Bazı kaynaklar saldırının Musul’dan düzenlendiğini ileri sürerken kimi de füzelerin askeri tesislere isabet etmediğini kaydetti. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün gündüz bir açıklama yapılmadı.
Başika bölgesinde 2015’ten bu yana konuşlu bulunan TSK üssüne 15 Nisan ve 12 Ağustos’ta da roketli saldırılar gerçekleşmiş, nisandaki saldırıda topçu uzman çavuş Hacı Halil Kızılay şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, nisan ayındaki saldırıyı resmi açıklamayla duyururken ağustostaki saldırıya ilişkin bir açıklama yapmamıştı. 15 Nisan’daki saldırının ardından Musul Vali Yardımcısı Rafet Simo, “Türk üssünü hedef alan füze fırlatma rampaları, Şalalat ve Baveza bölgeleri arasında, 30. Haşdi Şabi Tugayı bölgesinde bulundu” demişti.
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