Tulsa Katliamı'nın tazminat davası reddedildi

Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:05

Güncelleme: 10.07.2023 - 07:06

Tulsa County Bölge Yargıcı Caroline Wall, katliamdan hayatta kalan 100 yaşını aşkın Lessie Benningfield Randle, Viola Fletcher ve Hughes Van Ellis tarafından 2020'de açılan davayı kapattı.

Yargıç Wall, davada savunma tarafının argümanlarını haklı bularak üç davacının söz konusu katliamdan bireysel olarak olumsuz etkilenmediğine karar verdi.

Üç davacının kararı temyize götürebileceği, ancak eyalet mahkemesine tekrar dava açamayacağı kaydedildi.

Randle, Fletcher ve Van Ellis, tanık oldukları Tulsa Katliamı için hayattayken "adalet" görmek umuduyla 2020'de Tulsa şehir yönetimi ile yerel ve eyalet birimlerine tazminat davası açmıştı.

Davada, Oklahoma kamu yasasına dayanarak, Tusla'da yüzlerce siyahinin öldürülmesinin ve ülkenin en müreffeh siyahi ticaret bölgesinin yok edilmesinin etkisinin hala devam ettiği savunulmuştu.

Tulsa Katliamı'ndan hayatta kalan en yaşlı kişi olan 109 yaşındaki Fletcher, katliamın gölgesinde yaşadığı hayat hikayesi hakkında gelecek ay bir anı kitabı yayınlayacak.

TULSA KATLİAMI

31 Mayıs 1921'de, Tulsa şehrinde ayakkabı boyacısı olarak çalışan 19 yaşındaki siyahi Dick Rowland, asansörde beyaz bir kıza tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Haberin şehirde yayılması üzerine Rowland'ı linç etmek için karakola gelen yüzlerce beyaz adam ile Rowland'ı korumak için gelen siyahi gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylar kontrolden çıkmıştı.

Silahlı beyaz isyancı kalabalıklar, polisin ve ulusal muhafızların da işbirliğiyle o zamanlar siyahilere ait Greenwood iş bölgesi başta olmak üzere iş yerlerine ve mahallelere saldırmıştı. Gece boyunca yüzlerce iş yeri ve ev yağmalanarak kundaklanmıştı.

Yerel yetkililerin, 300'ü aşkın siyahinin öldüğü belirtilen olaylarda hayatını kaybedenlerle ilgili herhangi bir resmi kayıt tutmadan, cenaze merasimlerini yasaklayarak alelacele gömdüğü bildirilmişti.

Şehir yönetimi ve sigorta şirketleri, siyahilere ait yakılan ve talan edilen işyeri ve evlerin zararını tazmin etmemiş, siyahilerin Wall Street’i olarak bilinen Greenwood ticari bölgesi şehirden silinmişti.