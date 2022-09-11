Tüm dünya dublörü sanıyordu: Kraliçe Elizabeth'in James Bond'da oynadığı ortaya çıktı

11 Eylül 2022 Pazar, 10:57

70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth, hükümdarlığı süresince çok fazla anı biriktirdi. Çocukları ise bu anılardan bazılarını anlattı. Prens Edward, Kraliçe'nin James Bond filminde Kraliçe'yi kendisinin oynadığını gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını söyledi.

TAÇ GİYME PRATİĞİ YAPMIŞ

Kral Charles, Kraliçe Elizabeth'in kendisi 3 yaşındayken yani 1953 yılındaki taht giyme töreni öncesi bir anısını paylaştı.

Hürriyet'in BBC Türkçe'den derlediği habere göre; Kral Charles şunları söyledi: “Küçükken banyodaydım ve içeri annem girdi, taç giyme töreni öncesi tacını giyme alıştırması yapıyordu. Bunun gibi fevkalade anları hiçbir zaman unutmayacağım. Kral Charles ayrıca ayrıca annesi Elizabeth için şunları söyledi: “Her zaman oradaydı. Hangi konu olursa olsun ona gidip konuşabilirdim. Bu, eksikliğini en çok hissettiğim şeylerden biri olacak.”

TATİL ANLARINI O DA ÇOK SEVERDİ

Kraliçe’nin tek kızı olan Prenses Anne, kamuoyu önünde geçen bir ömürde çok az baş başa anları olduğunu ve genellikle tatillerde bu imkânı bulduklarını anlattı.

72 yaşındaki Prenses Anne “O anlarda çok şey yaşıyorduk ve muhtemelen onun da en çok keyif aldığı anlardı. Çünkü o anlarda sevdiği her şey vardı: Kırsal bölgeler, atlar, köpekler, özgürce dolaşmak ve kamuoyunun gözü önünden biraz da olsa uzaklaşmak” dedi.

JAMES BOND VE KRALİÇE

Kraliçe’nin en genç oğlu Prens Edward, ‘muhtemelen Film prodüksiyon tarihinde en şaşırtıcı an’ olarak tanımladığı anı anlattı:

Kraliçe 2. Elizabeth’in 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için Olimpiyat Stadı’na gelişi ve öncesinde yayımlanan video. Videoda Kraliçe Elizabeth, ünlü gizli ajan James Bond’u beş defa canlandıran aktör Daniel Craig ile Buckingham Sarayı’nda buluşuyor.

Köpekleriyle birlikte yürüdükten sonra helikoptere biniyor ve sonrasında da atlayarak Olimpiyat Stadı’na giriş yapıyor. 58 yaşındaki Prens Edward o anları şöyle anlattı: “Daniel Craig, James Bond rolünde Buckingham Sarayı’na girdiğinde herkes Kraliçe’yi kimin oynayacağını merak ediyordu. Ve bir anda gördüler ki aslında Kraliçe kendisini canlandırıyordu. İnsanlar gördüklerine inanamadı.”

Edward o inanılmaz anları anlatmaya şöyle devam etti:

“Bu çok sıra dışı bir andı çünkü fantastik bir mizahi yönü vardı. Ve annem bunu film yayınlanmadan önce kimseyle paylaşmadı, çekim ekibinin dışında kimsenin haberi yoktu.”

PLATİN JÜBİLEDE ÇAY PARTİSİ

Haziran ayındaki Platin Jübile kutlamaları kapsamında Kraliçe’nin Ayı Paddington’la birlikte çay içtiği bir video hazırlandı. Kraliçe’nin tahttaki 70. Yılının kutlandığı Platin Jübile sırasında paylaşılan videoda Paddington şapkasından bir sandviç çıkararak “Her zaman acil durumlar için bir tane saklarım” diyor. Ardından da Kraliçe “Ben de” diyerek siyah el çantasından bir sandviç çıkarıyor.

TÖREN KILICIYLA PASTA KESTİ!

Kraliçe hayatı boyunca çok sayıda pasta kesti fakat bunlardan biri, tören kılıcıylaydı. 2021’den Cornwall’da bir hayırseverlik etkinliğinde kılıçla pasta keserken bir gönüllü, ona bıçak da olduğunu hatırlattı. Kraliçe ise “Biliyorum. Ama bu daha sıra dışı” diye yanıt verdi.



