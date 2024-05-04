Tüm ülke şanslı kadını konuşuyor: 10 hafta içinde iki kez piyango kazandı!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:02

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:02

ABD'de Massachusetts Eyalet Piyangosu, Christine Wilson adındaki bir kadının büyük ikramiyeyi iki kez kazanan şanslı bilet sahibi olduğunu açıkladı.

Wilson, en son ödülünü “100X Cash” oyununda 10 dolarlık bilet alarak kazandı.

Wilson, ilk ödülünü ise Şubat ayında “Lifetime Millions” oyununda 50 dolarlık bilet alarak 1 milyon dolar kazanmıştı.

Her iki durumda da ödülünü tek seferlik 650 bin ödeme şeklinde almayı tercih etti.

Wilson, ilk ödülünü kazandığında, paranın bir kısmını yeni bir araba almak için kullanmayı planladığını söyledi.

Wilson, son kazandığı ödülü ise birikime yatırmayı planlıyor.

Massachusetts Eyalet Piyangosu'na göre, Wilson son biletini ABD'nin Mansfield kasabasındaki Family Food Mart'tan satın aldı. Wilson'ın ilk 1 milyon dolarlık kazanan biletini de aynı kasabadaki Dubs's Discount Liquors'tan aldığı belirtildi.