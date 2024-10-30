Tümör, deneysel çalışmanın ardından yarı yarıya küçüldü

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:29

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:30

Deneysel çalışma, Aralık 2023'te çoğu hastayı bir buçuk yıl içinde öldüren bir kanser olan “glioblastoma” teşhisi konan 62 yaşındaki mühendis Paul Read üzerinde denendi.

BBC'nin haberine göre, University College London Hospitals NHS Foundation Trust'ta (UCLH) gerçekleştirilen deneysel tedaviyi başlatmak için doktorlar cerrahlara tümörün olabildiğince büyük bir kısmını aldırdı ve ardından kafa derisinin hemen altına Ommaya rezervuarı adı verilen küçük bir cihaz yerleştirdi.

Cihaz yerleştirildikten sonra, doktorlar altı hafta boyunca haftada bir kez doğrudan tümöre düşük seviyelerde radyoaktivite enjekte edeceklerdi. Bu işlem, sağlıklı dokuya zarar vermeden kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlıyordu.

Denemeden elde edilen bulgular ve çarpıcı sonuçlar elde edildi. Beyin taramaları Read'in, tümörünün altı haftalık tedavinin sonunda “%50 oranında küçüldüğünü” ortaya koydu.

“Verilere göre hayatta kalma olasılığı benim için bir yıl veya daha az olduğu için bu deneme bir can simidiydi” açıklamasında bulunan Read, “biraz daha yorgun” hissetmenin dışında herhangi bir yan etki hissetmediğini söyledi.

UCLH danışman tıbbi onkoloğu ve araştırmayı tasarlayan baş araştırmacı Dr. Paul Mulholland, şunları söyledi:

“Read'in tarama sonuçlarını az önce onunla birlikte inceledik ve tedavi sonu taraması tümörde bir küçülme olduğunu gösteriyor ki bu da tümörü bu kadar agresif olan biri için gerçekten oldukça dikkat çekici.”

Ekip, ikinci bir hastaya da aynı prosedürü uygulamaya başladı ve denemenin birinci aşamasında 40 kadar hastanın tedavi edilmesini planlıyorlar.

Mulholland, “Bu klinik çalışmanın artık açık olmasından çok memnunum. Potansiyel olarak bu çok güçlü bir yaklaşım ve ilk hastadan elde edilen sonuçlardan şimdiden son derece memnunum” dedi.