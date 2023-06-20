Tunus: Avrupa sınırlarının bekçiliğini yapmayacağız

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:49

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında çeşitli alanlardaki stratejik işbirliği ve ortaklık ilişkileri ele alındı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve bakanlar, Tunus ile AB arasındaki ilişkileri yeni vizyon ve algılara uygun olarak daha geniş ufuklara doğru güçlendirip geliştirmeye dair isteklerini teyit etti" ifadeleri yer aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un yasadışı göçün önlenmesinde Avrupa sınırlarının bekçiliğini yapmayacağını, sadece kendi sınırlarını koruyacağını vurguladı.

"Tunus, göçmenlerin kendi topraklarına yerleştirilmesini kabul etmeyecektir" diyen Said, yasadışı göçün kökeninde yatan nedenlerin ortadan kaldırılması için kolektif bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkesinin, yasadışı göçmenlerin Avrupa kıyılarına ulaşmasını engellemesi için Tunus'a 25,8 milyon euro (28,2 milyon ABD doları) teklif edeceğini açıklamıştı.

Bakanların ziyareti, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'den oluşan bir heyetin Tunus ile AB arasındaki ilişkileri ve yasadışı göçle mücadele yöntemlerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretten bir hafta sonra gerçekleşti.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Tunuslu yetkililerin uyguladığı katı önlemlere rağmen Tunus'tan İtalya'ya geçen yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.