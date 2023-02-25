Tunus’ta 'siyasi gözaltılar' kapsamında sorgulanan 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:55

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:57

Tutuklanan siyasilerin savunma ekibinde yer alan avukat Enes el-Haras, tutuklamalara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Müvekkillerimizden sorguları tamamlanarak mahkemeye sevk edilen İsam eş-Şabi, Cevher bin Mübarek, Şeyma İssa ve Rıza Bilhac’ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tutuklamaların nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi 22 Şubat’ta, Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek ve siyasi aktivist Şeyma İssa 24 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

“ADİL YARGILANMA SAĞLANAMADI”

Öte yandan, Tunus’ta 13 Şubat’tan bu yana devam eden gözaltılar kapsamında sorgulanan siyasi, gazeteci ve STK temsilcilerini savunan ekipte yer alan avukat Semir Dilo, “adil yargılanma için temel hukuki koşulların sağlanmadığı” gerekçesi ile müvekkillerinin sorgu sürecine katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Dilo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adil yargılanmanın en temel hukuki şartlarının dahi oluşturulamadığı, adli değil tamamen siyasi olan ve kararı şimdiden belli olan bu süreci boykot etme kararı aldık. Bundan sonraki süreçte avukatlar olarak sorgulara katılmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

TUNUS’TA BİRÇOK SİYASİ, GAZETECİ VE STK TEMSİLCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tunus'taki "gözaltı dalgası" 13 Şubat'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif'in gözaltına alınmasıyla başladı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar’ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat’ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun’un ise 24 Şubat’ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

Son olarak 25 Şubat’ta eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi gözaltına alınmıştı.