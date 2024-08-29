Turistik liman, ölü balıklarla doldu taştı: 'Son 24 saat içinde 40 tondan fazla...'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:24

Güncelleme: 29.08.2024 - 10:24

Yunanistan'da Volos kentinin merkezindeki bir turist limanına akın eden yüz binlerce ölü balık, yetkilileri alarma geçirdi.

Volos'taki yetkililer, etkilenen alanın kilometrelerce genişlediğini ve diğer türler için çevresel felakete neden olabileceğini söyledi.

Su üzerindeki ölü balıkların kokusu yakındaki restoran ve otellere kadar ulaştı.

Belediye meclisi üyesi Stelios Limnios, “Bu, kilometrelerce uzanıyor” dedi. Limnios, Volos açıklarında kıyıları tatil evleriyle kaplı olan bölgeye atıfta bulunarak, “Sadece kıyı boyunca değil, Pagasetic Körfezi'nin merkezinde de var” dedi.

Ağ yardımıyla ölü balıklar toplandı ve daha sonra kamyonların arkasına boşaltıldı. Son 24 saat içinde 40 tondan fazla ölü balık toplandığı bildirildi.

Limandaki kokunun dayanılmaz olduğunu belirten Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, hükümeti, “sorun kendi şehrine ulaşmadan önce ilgilenmemekle” suçladı ve “ölü balıkların bölgedeki diğer türler için çevresel bir felaket yaratabileceğini” söyledi.

“SORUN, ŞİDDETLİ SELLERDEN KAYNAKLANDI”

Uzmanlar, sorunun geçen yıl kuzeydeki Teselya'yı sular altında bırakan şiddetli sellerden kaynaklandığını söyledi. Seller, 1962 yılında sıtmayla mücadele amacıyla kurutulan yakındaki bir gölü yeniden doldurarak normal boyutunun üç katına çıkardı.

O zamandan bu yana göl suları büyük ölçüde çekildi ve tatlı su balıklarını Pagasetik Körfezi ve Ege Denizi'ne dökülen Volos limanına doğru zorladı.

O tarihten bu yana göl sularının büyük oranda çekildiği ve tatlı su balıklarının, Pagasetic Körfezi'ne ve Ege Denizi'ne dökülen Volos limanına doğru göç etmek zorunda kaldığı ve burada yaşayamaz hale geldikleri kaydedildi.

Uzmanlar, Volos'a giden nehrin ağzına bir ağ yerleştirilmediğini, balıkların da denizle buluştuğunda tuzlu suyun onları öldürdüğünü ifade etti.

Beos, “Bariz olanı yapmadılar, koruyucu bir ağ oluşturmadılar” dedi.