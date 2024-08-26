Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.Ş. ve G.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- ‘Nah kalkınırsınız’
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- Jandarma’da neler oluyor
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı