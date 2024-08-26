Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:33
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.Ş. ve G.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


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