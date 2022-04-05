Türk Büyükelçiliği tekrar Kiev'de

05 Nisan 2022 Salı, 22:10

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Çernivtsi şehrine taşınan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Kiev yakınlarından çekilmesinin ardından tekrar Kiev'e döndü.

Ukrayna'yı işgal girişiminin 41. gününde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin tamamı Kiev'e geri döndü.

KİEV'DEN AYRILMIŞTI

İşgalin en başından bu yana ülkeyi terk etmeyerek faaliyetlerini sürdüren Büyükelçilik, Kiev'deki saldırıların artması üzerine çalışmalarını Ukrayna dışına çıkmadan Romanya sınırındaki Çernivtsi kentinden sürdürmek üzere Kiev'den ayrılmıştı.

AKTİF ÇALIŞACAK

Türkiye, Kiev'den çıkan en son Büyükelçilik olmuştu. Bugün ise Kiev kuşatmasının kırılmasının ardından şehre geri dönen ilk Büyükelçilik oldu.

Büyükelçilik yarın itibarıyla aktif çalışmalarına hız verecek. Türk personeller geniş güvenlik önlemleri altında şehre geldi.