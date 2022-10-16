Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları İstanbul'da toplanacak
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi yarın İstanbul'da olağanüstü toplanacak
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın yarın İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.
Bakanlık, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, yarın yapılacak toplantıda TDT’nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım'da Semerkant’ta düzenlenecek TDT Zirvesi’nin hazırlıklarının ele alınacağı kaydedildi.
Öte yandan, toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarı sıra TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan'dan dışişleri bakanları ve diğer üst düzey temsilcilerin katılacağı ifade edildi.
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, en son 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle çevrim içi toplanmıştı.
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