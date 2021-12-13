Türk Lirası'ndaki sert düşüş dünya basının gündeminde

13 Aralık 2021 Pazartesi, 12:38

Dolar/TL kurunun haftanın ilk işlem gününde 14 TL’yi aşması dış basının da gündeminde.

Bloomberg ve Reuters, TL’deki sert düşüşü merkez bankasının faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilere bağlarken Bloomberg, "Erdoğan’ın büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürme talebi doğrultusunda TCMB’nin bu hafta politika faizini düşürmesi düşürmesi bekleniyor" dedi. Reuters ise, mevcut para politikasının yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini huzursuz ettiğini aktardı.

BLOOMBERG: 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, TL’deki değer kaybını, "Türk lirası, S&P Global Ratings’in ülkenin kredi notu görünümünü negatife indirmesinin ardından bu haftaki merkez bankası toplantısı öncesinde dolar karşısında 14’ün altına düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi" ifadeleriyle gördü.

TL’deki değer kaybının bugün yüzde 4,2’ye ulaştığını hatırlatan Bloomberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürme talebi doğrultusunda TCMB’nin bu hafta politika faizini düşürmesi düşürmesi bekleniyor" dedi.

Bloomberg, perşembe günü gerçekleşecek toplantıya ilişkin yaptığı anketi de aktardı. Bu ankete katılan 19 ekonomistin tahminlerinin ortalamasına göre, merkez bankasının bu hafta 100 baz puan daha faiz indirerek politika faizini yüzde 14’e düşürmesi bekleniyor.

REUTERS: YATIRIMCILAR VE TASARRUF SAHİPLERİ ENDİŞELİ

İngiliz haber ajansı Reuters ise TL’deki sert değer kaybını, "TL, Erdoğan’ın riskli yeni ekonomi politikasına ilişkin endişeler ve perşembe günü başka bir faiz indirimi beklentisiyle yeni tarihi düşük seviyesine bir kaç dakika içinde ulaştı" ifadeleriyle aktardı.

Reuters, son bir yılda TL’deki gerilemenin büyük ölçüde ithalata bağlı bir yükselen piyasa ekonomisi olan Türkiye’de enflasyonu ateşlediğini belirtti.

Reuters’ın cuma günü yaptığı bir ankete göre, merkez bankasının politika faizini bu hafta 100 baz puan indirerek yüzde 14’e düşürmesi bekleniyor.

Reuters, yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinin merkez bankasının agresif parasal gevşeme politikasından endişe duyduğunu belirtti.

Reuters son olarak haberinde, "Ekonomistler ve muhalif politikacıların ekonomi politikasına yönelik yaygın eleştirilerine rağmen Erdoğan, ekonomik büyüme, kredi, üretim ve ihracata öncelik veren yeni bir ekonomik planı teşvik ederken, faiz indirimlerini defalarca savundu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sözcü