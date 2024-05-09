Türkiye, iki ülke ile anlaşma imzaladı: Ekonomi ve taşımacılıkta yeni dönem

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:49

Türkiye, ekonomi, taşımacılık ve enerji alanlarında Azerbaycan ve Kazakistan'la iki önemli uluslararası anlaşma imzaladı.

AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Asadov'un başkanlığında, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında, bakanlıklar düzeyinde, su, gıda güvenliği, ticaretin kolaylaştırılması amacıyla ortak çalışma grupları kurulmasını öngören 4 yeni anlaşma imzalandı.

KAZAKİSTAN İLE ANLAŞMA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 6 Mayıs tarihinde "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı" alanında Türkiye ile yapılan anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma ile Türkiye ve Kazakistan arasında kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla ticarette hacim artışı öngörülüyor. Ayrıca, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinde yüklerin taşınma süreci kolaylaşmış olacak.