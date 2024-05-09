Türkiye, iki ülke ile anlaşma imzaladı: Ekonomi ve taşımacılıkta yeni dönem

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'la uluslarası anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, ticaretin ve yük taşımacılığının kolaylaştırılmasını içeriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:47
Türkiye, iki ülke ile anlaşma imzaladı: Ekonomi ve taşımacılıkta yeni dönem
Abone Ol google-news

Türkiye, ekonomi, taşımacılık ve enerji alanlarında Azerbaycan ve Kazakistan'la iki önemli uluslararası anlaşma imzaladı.

AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Asadov'un başkanlığında, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında, bakanlıklar düzeyinde, su, gıda güvenliği, ticaretin kolaylaştırılması  amacıyla ortak çalışma grupları kurulmasını öngören 4 yeni anlaşma imzalandı.

KAZAKİSTAN İLE ANLAŞMA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 6 Mayıs tarihinde "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı" alanında Türkiye ile yapılan anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma ile Türkiye ve Kazakistan arasında kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla ticarette hacim artışı öngörülüyor. Ayrıca, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinde yüklerin taşınma süreci kolaylaşmış olacak. 


anlaşma haberleri Zambiya haberleri Kazakistan haberleri Azerbaycan haberleri

İlgili Haberler

Azerbaycan ile Slovakya stratejik ortaklık kuracak, savunmada iş birliği yapacak

Azerbaycan ile Slovakya stratejik ortaklık kuracak, savunmada iş birliği yapacak
İlham Aliyev, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandıran 3 ülkeyi açıkladı

İlham Aliyev, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandıran 3 ülkeyi açıkladı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni gelişme: İlk sınır taşı yerleştirildi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni gelişme: İlk sınır taşı yerleştirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!
8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star

8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star
Faturalarda yeni dönem! İktidarın kademeli zam formülü

Faturalarda yeni dönem! İktidarın kademeli zam formülü
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
Faciadan dönüldü... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı burun üstü iniş yaptı

Faciadan dönüldü... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı burun üstü iniş yaptı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı