Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci: Barış sağlanmadan nasıl olacak?

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili “Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan, provokasyonlardan vazgeçmeli ve iş birliği ve barışa yönelik samimi adımlar atmalı” dedi. Çavuşoğlu, “Normalleşme süreci ikili düzeyde sürüyor ama Azerbaycan’dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini kendilerine söylüyoruz. Azerbaycan’la ilişkilerimizden öte Kafkaslar’da barış sağlanmadan, Azerbaycan’la Ermenistan arasında bu gerilimler devam ederken nasıl olacak?” diye konuştu.

"YUNANİSTAN ÇILDIRDI"

Yunanistan’la son dönemde yükselen gerilimle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın esas rahatsızlığı, Türkiye’nin son dönemde önemli bir aktör olması” dedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Ukrayna, Kafkasya, Balkanlar gibi bölgelerde attığı adımlarla uluslararası arenada görünürlüğünü artırdığını kaydeden Çavuşoğlu, “Türkiye’nin bu başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan, tacizlerle kilit atmalarla Türkiye’yi kışkırtarak AB’de ‘Türkiye’ye yönelik yaptırım getirebilir miyiz’ arayışındalar. Buna benzer ucuz şeyler yapıyor Yunanistan, attıkları adımları da bunlara bağlıyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarına “Gün ışığında bekliyoruz” yanıtını veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarıyla ilgili “Nereye ne zaman geleceğimize biz karar veririz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı bugün Özbekistan’da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısıyla ilgili “Türkiye’nin ŞİÖ’ye üyeliği gündeme gelir mi?” sorusu üzerine “Üyelik konusunda şu anda verilmiş bir karar da yok davet de yok” dedi.

CENAZEYE GİDECEK

Çavuşoğlu ayrıca, geçen hafta yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in19 Eylül’de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye’yi kendisinin temsil edeceğini açıkladı.