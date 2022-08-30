'Türkiye, NATO’yu derhal toplantıya çağırmalı’

30 Ağustos 2022 Salı, 12:28

Yunanistan ve Türkiye arasında Ege’de süren hava sahası gerilimi devam ediyor. Ankara’nın “Türk F-16’ları Yunan S-300’leri ile taciz edildi” açıklamasının ardından Atina tarafı, “Türk uçaklarının görevinden haberimiz yok” dedi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün Yunanistan’ın açıklamasını yalanladı.

Ankara-Atina ile arasında yaşanan son gelişmeleri Türkiye’nin eski NATO Daimi Temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öymen Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘4. MADDE İŞLETİLMELİ’

Öymen, S-300 geriliminde Türkiye’nin uluslararası kamuoyunu kazanarak Atina’nın tezlerini çürütmesi gerektiğini belirtti. NATO Antlaşması’nın müttefiklerden herhangi birinin “tehdit” hissetmesi durumunda müttefikleri danışmalar için toplantıya çağırmasını öngören 4. maddesinden bahseden Öymen, Yunan S-300’lerinin Türk F-16’larına radar kilidi atması sonrası Türkiye’nin derhal NATO müttefiklerini toplantıya çağırması gerektiğini kaydetti.

Konunun temelden çözülmesinin önemini vurgulayan Öymen, Yunanistan’ın 6 millik karasuyu üzerinde 10 millik hava sahası ilan ettiğini anımsattı. Öymen, “Türkiye ise bu iddiaların temelsiz ve hukuksuz olduğunu uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde ifade etmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, NATO Konsey toplantılarında, NATO Askeri Komitesi’nde bunları tescil ettirmeli ve zabıtlara geçirmelidir. Ankara, iddialara yanıt veren taraf olmak yerine iddia sahibi olmalıdır” yorumunu yaptı.

FARKLI TUTUMLAR

Türkiye’nin de Rus yapımı S-400 sistemi satın almasıyla ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılmasına ilişkin Öymen, “Yunanistan ve GKRY’nin S-300 alımı sonrası böyle bir karşılık verilmedi” ifadelerini kullandı. Emekli diplomat Öymen, 100 adet F-35 jeti siparişi olan Türkiye’ye yönelik bu tepkinin nedenlerine dair “Doğu Akdeniz ve Ege’deki hava kuvveti dengesinin Ankara lehine değişiminin engellenmesi istendi” diye konuştu.

Batı’nın Ege konusundaki tutumunu eleştiren Öymen, “Buna karşın ABD, ülkesinde S-300 bataryaları bulunan Yunanistan’a 20 adet F-35 satmayı düşünüyor” dedi. Batı ülkeleri, Ankara ve Atina arasındaki Ege ihtilaflarında daima Yunanistan’ın safında yer alır diyen Öymen, Atina’nın, destek kazanabilmek için Batı’ya sıkça taviz verdiğini söyledi.

AKAR: KÖTÜ KOMŞU ATİNA

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, son günlerde Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk savaş uçaklarına yönelik tacizlerle gerilimin yükseldiği atmosferde Yunanistan’ı “kötü komşu” olarak nitelendirdi.

Akar, dün katıldığı törende yaptığı konuşmada “Ege’de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor” dedi.

MSB tarafından önceki gün duyurulan 23 Ağustos’ta Ege Denizi’ nde uçuş yapan Türk F16’larına Yunanistan’ın Girit’teki Rus yapımı S300 hava savunma sistemleri tarafından radar kilidiyle tacizde bulunulduğu olaya ilişkin Akar, şöyle devam etti: “Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP/T’yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oynadı, ‘Nasıl alırsınız’ diye. 23 Ağustos’ta bunun bir alt modeli S-300’ler, Türk F-16’larına radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez.”

‘YALAN VE İNKÂR’

Atina’nın uçuşlar konusunda kendilerine bilgi verilmediği yönündeki açıklamalarıyla ilgili de Akar, “Her tarafa yayımlanmış, 22 Ağustos’ta Türk jetleri ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlar eskortluk edecek, bu kadar belliyken ‘Bizim haberimiz yok’ diye yalan ve inkâra başvurdu” diye konuştu.

Türkiye, 23 ve 24 Ağustos’ta Doğu Akdeniz ve Ege’de NATO görevi kapsamında uluslararası sularda uçan Türk F-16’larına Yunan F-16’ları tarafından radar kilidiyle tacizde bulunulduğunu açıklamış, daha sonra 23 Ağustos’ta Türk F-16’larının ayrıca Yunan S300’leri üzerinden radar kilidiyle taciz edildiği bildirilmişti. Yunanistan ise bu uçuşların kendi hava sahasında yaşandığını savunarak Yunan uçaklarının rutin önleme manevraları yaptığını öne sürmüş, S-300’lerin önleme için kullanılmadığını iddia etmişti.