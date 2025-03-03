'Türkiye orta yol izleyebilir'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

ABD’nin güvenlik garantisini baştan beri vermek istemediğini belirten Arısan, “Beyaz Saray’da sergilenenin çok çirkin bir oyun olduğunu ve son yapılanların önceden planlandığını düşünüyorum. Trump’ın üslubu böyle. Bu yönetimin genel üslubu da böyle, kendi vatandaşına karşı da böyle” dedi.

Ankara’nın Ukrayna konulu bir Avrupa zirvesine ilk kez katıldığına dikkat çeken Arısan, kararın arkasında Trump’ın Zelenski’ye karşı sergilediği tavrın da yattığına işaret etti. Arısan, Trump’ın tavrının, Zelenski’nin Ankara ziyaretinde Türkiye’nin sergilediği olumlu yaklaşımla kıyaslandığını söyledi.

Yeni Avrupa güvenlik mimarisinde Ankara’nın rol üstlenme olasılığına ilişkin ise “AB askeri gücü adı altında değil ama İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkelerin asker konuşlandırması söz konusu. Almanya da çaba gösterecektir. Ankara’nın asker konuşlandırma konusuna gelince... Sonuçta Türkiye’nin Rusya ile ortak bir denizi var. Türkiye daha çok orta yol izleyebilir. Avrupa güvenlik mimarisine katkıda bulunur; malzeme de temin eder, Montrö’yü uygulamaya devam eder fakat asker konuşlandıracağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA’NIN TAVRINA BAĞLI’

Ukrayna’nın, barış müzakerelerinin Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşmesini isteyeceğini belirten Arısan, “Ancak Rusya’nın neyi tercih edeceği, Türkiye’nin tavrına bağlı. ‘Türkiye Avrupa’nın yanında yer alıyor’ denirse Rusya istemeyebilir” diye konuştu.