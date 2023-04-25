Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı Moskova'da yapıldı
Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele konuları görüşüldü. Dörtlü toplantıda, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı" ifadelerine yer verildi.
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