Türkiye, Ukrayna tahılı taşıyan Rus gemisine el koydu
Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan bir Rus kargo gemisine el koyduğunu açıkladı.
Ukrayna, Cuma günü Rusya'nın işgali altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy'inin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.
Reuters muhabirleri Zhibek Zholy gemisinin dün kıyıya 1 km uzaklıkta Karasu limanı yakınlarında demirlediği ve Zhibek Zholy'de ya da yakınındaki gemilerde hareket görülmediği bilgisini verdi.
Bodnar, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Tamamen işbirliği halindeyiz. Gemiye Türk gümrük yetkilileri tarafından el konuldu ve şu anda limanın girişinde bulunuyor" dedi.
Bodnar, geminin akıbetinin bugün incelemelerin ardından yapılacak toplantıda belli olacağını ve soruşturma sonucunda Ukrayna'nın geminin taşıdığı tahıla el konulmasını umduğu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgalinin ardından Ukrayna Rusya'yı Ukrayna tahılını çalmakla suçlamıştı. Kremlin ise bu açıklamaları reddetmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Cuma günü Ukrayna denizcilik idaresinden alınan bilgilere atıfta bulunarak, 7,146 deadveyt tonajlı Zhibek Zholy'nin Berdyansk limanınında yaklaşık 4,500 ton tahıl yüklediğini ve bu tahılın Ukrayna'ya ait olduğunu söylemişti.
Bölgeden sorumlu Sakarya liman idaresi henüz konuya ilişkin açıklama yapmazken Türkiye Dışişleri Bakanlığı da henüz açıklama talebine yanıt vermedi.
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