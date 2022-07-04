Ukrayna Lıçısansk'ı kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 02:36

AFP

Ukrayna Ordusu, doğdaki Lıçısansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndayn yapılan açıklamada "Lısıçansk için verilen yoğun çatışmaların ardından, Ukrayna savunma güçleri ellerindeki mevkilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldı" denildi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Lıçısansk'ı ele geçirdiklerini ve Luhansk bölgesinde konrolü tamamen sağladıklarını söylemişti.

Ukaynalı yetkililer "Ukraynalı savunmacıların hayatının kurtarılması için çekilme kararı alındığını" söylerken Rusların top, uçak, insan gücü ve diğer alanlarda üstün olduğu iddia edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Ukrayna güçlerinin taktikleri ve "modern silah tedarikindeki artışla" Lıçısansk'a geri döneceğini vaat etti.

Daha önce Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Çeçen güçlerini Lıçısansk'ta gösteren bir video yayımlamıştı.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor.

Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.