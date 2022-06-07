Türkiye ve Yunanistan'ı ziyareti bekleniyordu: Almanya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret etmesi beklenen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yurtdışı gezisinin ilk durağı olan Pakistan'da koronavirüse yakalanmasının ardından geziyi yarıda kesti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yurtdışı gezisinin ilk durağı olan Pakistan’da yakalanmasının ardından geziyi yarıda kesti.
Baerbock’ın gezi kapsamında Yunanistan ve Türkiye’yi de ziyaret etmesi bekleniyordu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde İslamabad’da Pakistanlı mevkidaşı ile görüşen Baerbock’ın önümüzdeki tüm görüşmeleri iptal ettiği ifade edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Baerbock’ın öğle yemeği sonrasında tat alma duyusunu kaybettiğini fark ettiği ve bu nedenle koronavirüs testi yaptırdığı ifadesi yer aldı.
Bakanlık, bakanın sabah saatlerinde uyguladığı hızlı koronavirüs testinin ise negatif sonuç verdiği belirtti.
Baerbock’ın Almanya’ya dönüş tarihi belli değil.
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