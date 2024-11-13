Türkiye'de popo estetiği yaptıran kadın yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:30

Güncelleme: 13.11.2024 - 17:30

İngiltere vatandaşı Hayley Dowell isimli bir kadın, geçen yıl Ekim ayında karın germe, BBL (popo estetiği) ve liposuction (yağ aldırma) gibi bir dizi estetik operasyon geçirmek üzere Türkiye'ye geldi.

LadBible'de yer alan habere göre, 38 yaşındaki kadın, 2 Ekim'de İstanbul'daki BHT Klinik'te yaptırdığı işlemler için 7 bin Sterlin'den fazla para ödedi ve 3 Ekim'de “gece yarısı civarında” pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Ameliyat öncesi 1 Ekim'de, eşiyle birlikte Türkiye'ye uçan Neil Dowell, Hayley'in ameliyatlar öncesinde klinikteki doktorlar tarafından riskler konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmediğini ve sağlık görevlilerinin Hayley öldükten sonra kendisinden bir onay formu imzalamasını istediklerini öne sürdü.

Hayley Dowell'in, 2023 yılında Türkiye'de hatalı tıbbi prosedürler sonrasında ölen altı İngiliz'den biri olduğu düşünülüyor.

Winchester Adli Tıp Mahkemesi, Hayley Dowell'in ölümüyle ilgili ön duruşmada, ameliyattan sonra ortaya çıkabilen ve potansiyel olarak ölümcül bir kan akışı tıkanıklığına neden olan bir tür pıhtı atma sorunu yaşadığını açıkladı.

“TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ 5 CERRAHTAN BİRİYDİ...”

Neil Dowell basına demecinde, “Kendi adını taşıyan bir kliniği olan bir cerrah bulduk. Türkiye'deki (en iyi beş) cerrahtan biriydi” ifadelerini kullandı.

Mahkemeye, "eşinin geçirdiği üç ameliyattan yalnızca ikisine rıza gösterdiğini” söyleyen Neil Dowell, “Onun için herhangi bir risk söz konusu değildi” dedi.

Neil Dowell, operasyonun uzunluğu konusunda son dakikada yapılan bir değişiklikten endişe duyduğunu belirterek, “Altı saatlik bir operasyon olması gerekirken bir saat 45 dakikaya düştü. Cerrah ameliyatın yarısında ayrıldı ve işi yapması için anestezisti bıraktı. İkisini aynı anda yapamazsınız. Eşim BBL amelyatından sonra vefat edince benden bir onay formunu imzalamamı istediler” diye konuştu.

Ocak ayında tam bir soruşturma yapılacağı ve Hakim Nicholas Walker'ın, Hayley Dowell'in aldığı bilgiler ve ölüm koşullarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüteceği belirtildi.

İngiliz basını, hedefteki kliniğin duruşmada hazır bulunmak üzere herhangi bir temsilci göndermediğini kaydetti.

AMELİYAT OLDUĞU KLİNİK

Dowell'in ölümünden sorumlu tutulan BHT Clinic'in resmi internet sitesinde, dünyada sadece “sınırlı sayıda” tıp merkezinin sahip olduğu “teknolojik altyapı ve donanıma” sahip oldukları ve ayrıca, tıbbi prosedürler ile “etik ilkelere dayalı uluslararası kalite standartlarını” uyguladıkları belirtiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na göre, 2023 yılında Türkiye'de 6 İngiliz vatandaşı tıbbi operasyonlar sonrası hayatını kaybederken, 2019-2022 yılları arasında 17 İngiliz vatandaşı tıbbi benzer şekilde hayatını kaybetti.