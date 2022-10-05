Türkiye'deki ölüm İngiliz basınına 'trajik' olarak yansıdı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:59

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi'nde, İngiliz vatandaşın yamaç paraşütü yaparken kayalara düşerek ölmesi İngiliz basınında yansıdı.

İngiliz The Sun gazetesi'nde, "Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan 62 yaşındaki Frank Lally, kısa süre sonra atlayışı ters gitti ve kayalık alana düşerek 'trajik' bir şekilde can verdi" ifadeleri yer aldı.

Gazete, "Lally'nin yaşamını yitirişini izleyenlerin dehşete kapıldı" diye yazdı.

The Sun, olay anına tanık olanların hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ini aradığını ve Türk makamlarının ölümcül kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattığını belirtti.

Gazete ayrıca, yamaç paraşütünün Lally için nasıl ölümcül hale geldiğine dair henüz bir açıklama yapılmadığını ifade etti.