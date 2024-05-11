Ukrayna, kendi topraklarını hedef aldı: 5 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.05.2024 - 17:31

Güncelleme: 11.05.2024 - 17:31

Yerel yetkililerin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Belgorod, Kursk ve Donetsk şehirlerini hedef alan insansız hava aracı ve topçu saldırılarında beş kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Rusya tarafından atanan lideri Denis Pushilin, bir füzenin Donetsk kentindeki bir restorana isabet etmesi sonucu üç sivilin öldüğünü ve sekiz sivilin de yaralandığını bildirdi.

UKRAYNA KENDİ TOPRAKLARINI HEDEF ALIYOR

Belgorod bölgesinde Vali Vyacheslav Gladkov, Novostroyevka-Pervaya köyünde park halindeki bir kamyona düzenlenen insansız hava aracı saldırısının bir ölü ve bir yaralı ile sonuçlandığını bildirdi.

Bu arada komşu Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Sudzha kasabasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından hastanede bir sivilin öldüğünü bildirdi. Her iki bölge de Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından bu yana sık sık saldırılara maruz kalıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendi topraklarını hedef alan çok sayıda drone ve roket topçu saldırısını önlediğini belirtti. Bakanlık, güçlerinin Belgorod, Kursk ve Volgograd bölgelerinde 21 roket ve 16 drone düşürdüğünü iddia etti.