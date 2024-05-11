Ukrayna, kendi topraklarını hedef aldı: 5 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'nın drone ve topçu saldırıları sonucu Rusya'nın Belgorod, Kursk sınır bölgeleri ile Donetsk şehrinde beş kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı. Saldırılar, Rusya'nın 2022 Şubat'ında Ukrayna'ya askeri müdahalesinden bu yana sıkça gerçekleşiyor.
Yerel yetkililerin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Belgorod, Kursk ve Donetsk şehirlerini hedef alan insansız hava aracı ve topçu saldırılarında beş kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Rusya tarafından atanan lideri Denis Pushilin, bir füzenin Donetsk kentindeki bir restorana isabet etmesi sonucu üç sivilin öldüğünü ve sekiz sivilin de yaralandığını bildirdi.
UKRAYNA KENDİ TOPRAKLARINI HEDEF ALIYOR
Belgorod bölgesinde Vali Vyacheslav Gladkov, Novostroyevka-Pervaya köyünde park halindeki bir kamyona düzenlenen insansız hava aracı saldırısının bir ölü ve bir yaralı ile sonuçlandığını bildirdi.
Bu arada komşu Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Sudzha kasabasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından hastanede bir sivilin öldüğünü bildirdi. Her iki bölge de Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından bu yana sık sık saldırılara maruz kalıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendi topraklarını hedef alan çok sayıda drone ve roket topçu saldırısını önlediğini belirtti. Bakanlık, güçlerinin Belgorod, Kursk ve Volgograd bölgelerinde 21 roket ve 16 drone düşürdüğünü iddia etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe sosyal medyadan resmen duyurdu...
- Erdoğan'dan 'öğretmen cinayeti' açıklaması
- Seçimde düğüm çözülüyor
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Erbaş gazeteciyi görmemezlikten geldi
- Kent Lokantası bir kente daha geliyor
- Filistin tasarısı BM'de onaylandı