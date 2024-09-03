‘Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyoruz’

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 600 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Lang, NATO üyesi Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) katılımını da desteklediklerini söyledi.

Polonya, Türkiye ve Romanya arasındaki üçlü işbirliği sürecinin ise 2016’dan bu yana devam ettiğini ifade eden Büyükelçi, “Bu mekanizma, NATO’nun doğu ve güney kanatlarını temsil eden müttefikler arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve önemli bölgesel güvenlik konularında ortak bir duruş sergilemeyi hedefliyor” dedi.

Güvenlik alanındaki işbirliğinin Türkiye-Polonya ilişkisindeki en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Lang, “Ekonomik ortaklığımız da hızla ilerliyor. Ticaret hacmimizi 2021 yılında 7 milyar Avro’dan 2023 yılında neredeyse iki katına çıkararak 12 milyar Avro’ya ulaştı” diye konuştu.

Türkiye’nin Polonya için stratejik öneme sahip önemli bir ortak olduğunu dile getiren Lang, “Türkiye’nin AB’ye katılımını sürekli olarak desteklediğimizi vurgulamak isterim. Polonya ve Türkiye, Avrupa-Atlantik Topluluğu’nun güvenliğine katkı sağlayarak İttifak içerisinde kritik roller üstleniyor” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ VURGUSU

Polonya’nın NATO ittifakı içerisindeki dayanışmanın önemine atfen Türkiye’ye yönelik Uyarlanmış Güvence Tedbirleri’ne (TAMT) katılma kararı aldığını anımsatan Lang, “Bu bağlamda, İncirlik Hava Üssü’nde konuşlandırılmış olan Polonya Askeri Birliği, Türkiye’nin güvenlik ve istikrarına destek sağlıyor. Bu sayede NATO’nun genel güvenliğinin güçlenmesine de katkıda bulunuyor.

Eylül ayında Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyareti büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu önemli ziyaretin, PolonyaTürkiye işbirliğinin gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Büyükelçi ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı süresince Polonya ve Türkiye’nin NATO’nun iki “kilit” üyesi olarak Avrupa-Atlantik topluluğunun güvenliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.