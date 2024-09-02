Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Flake: 'Bu muhteşem ülkenin insanlarını özleyeceğim!'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:44

Güncelleme: 02.09.2024 - 18:44

Türkiye'de 3 yıllık görev süresi sonlanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu bir paylaşımla veda mesajı yayınladı.

Flake videosunun sonunda "Türkiye'ye hizmet etmekten onur duydum, Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Flake görev süresi boyunca Türkiye'deki icraatlarından bahsetti.

Flake, veda temalı beş dakikalık sosyal medya videosunda Türkiye ile NATO arasındaki ortaklığın bu süreçte güçlendiğini şu sözlerle ifade etti:

''En yüksek düzey politika diyaloğumuz olan 'Stratejik Mekanizma' ile F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik. Ukrayna'ya verdiğimiz ortak destek, son derece kritik bir rol oynadı. Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız. Türkiye ve diğer müttefiklerimiz sayesinde haksız yere Rusya'da alıkonulan insanların kısa bir süre önce evlerine dönmesini sağladık. Birlikte NATO İttifakı'nı güçlendirdik. Finlandiya ve İsveç'i yeni üyeler olarak NATO'ya kabul ettik. Amerikan ve Türk birliklerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla ortak tatbikatlar, eğitimler ve gemi ziyaretleri gerçekleştirdik. NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümünü kutladık. NATO Zirvesi, 2026'da tam burada, Türkiye'de düzenlenecek. ABD ve Türkiye, ihtiyaç duyulan temel yardım malzemelerini temin ederek ve barışı savunarak dayanışma içimde hareket etmiştir. 6 Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan o yıkıcı depremi asla unutmayacağım. Depremin ardından gerçekleştirdiğimiz acil müdahale çalışmaları ve devam eden desteğimiz ortaklığımızın gücünü ve müttefikimiz Türkiye'ye olan bağlılığımızı ortaya koydu. Birlikte depremzedeleri kurtardık, yardım temin ettik, kurtulanlarla yemek yaptık. İnsanların hayatlarını, topluluklarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduk.''

ABD Ankara Büyükelçisi, 3 yıllık görev süresinin dolduğunu duyurduğu videoda şu noktalara işaret etti;

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Gordion'da kazı gerçekleştirdik. Ankara'daki Roma Tiyatrosu'nu restore ettik ve çok sayıda önemli kültürel miras alanını koruduk. Değişim programlarındaki öğrenci sayısının artması beni çok mutlu etti. 20 yılı aşkın süredir devam eden Gençlik Değişim ve Öğrenim Programı'na bugüne kadar 700'den fazla Türk öğrenci katılım sağladı ve bu yıl 55 Türk lise öğrencisi tam burslu olarak ABD'de eğitim görecek. Trade Winds ve Dijital Diyalog gibi önemli girişimlerle iki ülke özel sektörünün ilişkilerini derinleştirmeye yönelik çabalarımız ekonomilerimizin büyümesini sağlamış ve her iki ülkede de işletmeler ve çalışanlar açısından fırsatlar ve iş imkanları yaratmıştır.

Hayatımda hiç bu kadar futbol, voleybol ve basketbol maçı izlememiştim. Gelecek nesillere ilham kaynağı olan muhteşem sporcularla tanışma imkanı buldum. Özellikle de Uluslararası Cesur Kadın Ödülü'ne aday gösterilen Eda Erdem'le. Avrupa turnuvalarında Türkiye için tezahürat yapmak, sporun ülkeler arasında esin kaynağı olduğu arkadaşlığa, dostluğa ve takım çalışmasına destek olmak çok hoşumuza gitti.

Yemekleri, deniz kenarındaki olağanüstü kentleri, Akdeniz'in, Ege'nin ve İstanbul Boğazı'nın sularında yüzmeyi, zengin tarihi, kültürü, UNESCO listesindeki alanları ve tabii ki hepsinden de önemlisi, bu muhteşem ülkenin insanlarını özleyeceğim. Buradan ayrılmak yuvamızı geride bırakıp gitmek gibi. Bu yüzden size ne kadar teşekkür etsem az. Türkiye'de görev yapmaktan onur duydum ve nereye gidersem gideyim yüreğimde taşıyacağım minnettarlık ve anılarla ayrılıyorum Türkiye'den. Hoşça kalın!''