Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya'dan 'sarı ışık'

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna “açık itirazda” bulunmaması “Rusya’dan sarı ışık” olarak yorumlandı.

Lavrov’un “tahıl koridorunu” görüşmek üzere önceki gün yaptığı Türkiye ziyaretinde Suriye konusunda verdiği mesajlar Ankara’da tartışılıyor. Türkiye’nin Suriye’ye düzenlemesi gündemde olan operasyonla ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sonra, “Türk dostlarımızın sınırlarında, ABD’nin kontrol ettiği bölgelerde ayrılıkçılığı körükleyen dış güçler tarafından oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini anlıyoruz” diyen Lavrov, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG güçlerininin Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesini öngören 2019 tarihli Soçi Mutabakatı’na karşılık İdlib’deki terör örgütleriyle “ılımlı” muhaliflerin Türkiye tarafından ayrıştırılmasını öngören İdilb Mutabakatı’nı anımsattı.

İTİRAZ YOK

Lavrov, “Mutabakatlar yavaş uygulanıyor. Belgelerin tüm maddelerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre, Türk ve Rus heyetler arasındaki görüşmelerde de Rus tarafı, Lavrov’un açıklamalarına benzer tutum sergiledi. Rus heyetin “Türkiye’nin tezlerine açık itirazda bulunmadığı” ve “Astana sürecine işaret ettiği” bildirildi. Türkiye, Rusya ve İran arasında süren Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin yeni turu, 14-16 Haziran’da Kazakistan’da yapılacak. Lavrov’un Ankara ziyareti sonrası Türkiye’nin olası Suriye operasyonu için gözler, bu toplantıya çevrildi. YPG kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yakın döneme kadar Rus güçlerinin olduğu biliniyordu. Son dönemde bu bölgelere İran yanlısı milisler ve Suriye ordu güçlerinin de sevkıyatını arttırdığı haberleri geliyor. Bu nedenle Astana’nın daha da önem kazandığı belirtiliyor. Lavrov’un Türkiye’ye yönelik “Hassasiyetinizi anlıyoruz” mesajının sahaya nasıl yansıyacağının, görüşmelerin ardından açığa çıkacağına dikkat çekiliyor.