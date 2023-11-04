Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağırıldı
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırıldı.
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırıldı.
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