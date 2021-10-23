Türkiye’ye F-16 baskısı sürüyor: ABD Kongresi'nden mektup

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Yunan basınının haberine göre, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi vekilleri Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloni’nin ortak metninde “Erdoğan yönetiminin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin verilemez” denildi. Vekiller, S-400 aldığı için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye’ye F-16’ların verilmesinin Washington’ın politikasıyla ilgili şüphe uyandıracağını savundu.

Milli Savunma Bakanlığı, envanterinde bulunan F-16 uçaklarının modernizasyonu ve 40 adet yeni uçağın alınması talebini ABD’ye bildirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’nin F-35’ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16’larla geri vermeyi teklif ettiğini söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Türkiye’nin satın almak istediği F-16 uçağıyla ilgili olarak herhangi bir finansman teklifi yapmadıklarını açıklamıştı. Afrika ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Şu anda tabi alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Şu anda savunma bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.