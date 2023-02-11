Kendisini enkazdan çıkaran arama kurtarma ekiplerinin elini öptü
Kahramanmaraş'ta isminin Abdülkerim olduğu öğrenilen bir yurttaş 138 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 'Abdülkerim amca'nın, kendisini kurtaran ekiplerin elini öptüğü anlar ise herkesi duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 138’inci saat geride kalırken enkazdan mucize gibi kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Abdülkerim amca ve eşi, 138 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
67 yaşındaki Abdülkerim amcanın, arama kurtarma ekiplerinin ellerini öptüğü anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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