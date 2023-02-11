Meral Akşener'in dinlediği arama kurtarma gönüllüsü: Devletimiz nerede biz onu arıyoruz

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:32

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:35

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatay Antakya’da deprem bölgesini ziyaret etti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener’e bir depremzede, “Ne çadır var ne bir şey var; altı gündür hep soğukta dışarıda yatıyoruz” dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA GELDİK BIZ BURAYA"

Bir gönüllü arama kurtarma görevlisi ise Akşener’e arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Başkanım biz Niğde’den geliyoruz. Bizin yandaki binada beş arkadaşımız var. Ne AFAD ne başka bir şey… Kendi imkanlarımızla, kendi kepçemizle, kendi vincimizle geldik biz buraya. Devletimiz nerede biz onu arıyoruz. Yok. Kendi imkanlarımızla bir kişiyi çıkardık. Geldiler ölçüm yaptılar. Yok dediler bize. Bir bayan çıkardık dün gece. Hala ses geliyor binadan. Hala uğraşıyoruz orada.”

"HATAY YOK OLDU BAŞKANIM"

Bölgeye çalışmalara destek vermek için gelen bir başka gönüllü ise Akşener’e bölgedeki durumu anlatmak için şöyle konuştu:

“Televizyonda izlediğimize göre şu anda 20 bin ölüye yaklaştığı söyleniyor. Ben iki gün önce İstanbul’dan geldim. İnanılmaz derecede kayıp var. Bunu 20 bin olarak göstermesinler. Bu kat kat daha fazla. Bir de 10 tane ilde deprem olduğu söyleniyor. Şunun farkına varsınlar: Dokuz ilde deprem oldu; Hatay yok oldu başkanım. Bu yardımlar yetersiz.”