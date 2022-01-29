TUSİB Genel Başkanı Zafer Özbay: ‘Kriz hepimizi vurur’

29 Ocak 2022 Cumartesi, 14:55

Türkiye-Ukrayna Sanayici ve İşadamları Birliği (TUSİB) Genel Başkanı Zafer Özbay, “Ukrayna’da tansiyonun yükselmesini ABD ve İngiltere’nin suni gündem yaratmasına bağlıyorum. Ukrayna vatandaşlarının, hükümetin Rusya ile böyle ciddi bir anlaşmazlığa düşecek kararları almasına karşı olduklarını gözlemliyorum. Mantık olarak, bu işin, her iki tarafın da kârlı çıkacağı şekilde müzakerelerde çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Zafer Özbay, “Türk iş dünyası da bu konuda aşağı yukarı benimle aynı düşüncede. Ancak, kesintisiz hizmet vermek zorunda olan bazı üye firmalarımız, her ihtimale karşı, operasyonlarını farklı bölgelerde yedeklediler. Bununla beraber firmalar 2022 yılı için yeni yatırım planlarını yaptı, süreçlerini başlattı. Herkes, barış ve sükûnetin süreceğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

‘Ukrayna’ya yatırımlar durur’

TUSİB Genel Başkanı şöyle konuştu: “Eğer Ukrayna ile Rusya arasında bir çatışma olursa, Ukrayna’daki Türk iş dünyası ve Türkiye olumsuz etkilenecektir diye düşünüyorum. Daha önceden Donbass ve Kırım’da yaşanan yatırım kayıplarının tekrarlanmasına hiçbir Türk yatırımcının daha fazla tahammülü olmayacaktır. Bu sebeple Ukrayna’ya yatırımlar tamamen duracaktır. Son dönemde Türkiye ile Ukrayna arasında başta turizm, müteahhitlik, enerji, tarım olmak üzere tüm ticari ilişkilerin olumsuz etkilenmesi, kaçınılmaz olur. Karar vericilerin aklıselim hareket etmesi en büyük temennimizdir.”