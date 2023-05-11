Richard Branson kimdir, kaç yaşında? Richard Branson'un mesleği ne?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:28

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:28

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen dev kruvaziyer gemi esnafı ve turizmciyi sevindirdi. Personel dahil 2 bin 540 kişiyi taşıyan gemiden inen bin 444 yolcu, Bodrum’un turistlik ve kültürel yerlerini gezerek sezon öncesi ilçeye can suyu oldu. Ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson’a ait geminin sezon boyunca 18 sefer yapacağı ve yaklaşık 25 bin turisti Bodrum’a getireceği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Richard Branson'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...



RİCHARD BRANSON KİMDİR?

Richard Branson, 18 Temmuz 1950'de İngiltere'nin Londra şehrinde doğdu. İngiliz yatırımcı, iş insanı, yazar ve uzay ticari astronot olan Branson, genç yaştan itibaren girişimci olmayı hedefliyordu. İlk iş girişimi, 16 yaşındayken Student adlı bir dergiydi. 1970'te postayla eve sipariş hizmeti veren bir plak şirketi kurdu. 1972’de Virgin Records (daha sonra Virgin Megastores olarak anılacaktır) adında bir plak mağazaları zinciri açtı. Branson'ın Virgin markası, Virgin Atlantic havayolu şirketini kurduktan ve Virgin Records şirketini genişlettikten sonra 1980'lerde hızla büyüdü. 2004’te uzay turizmi için tasarlanmış SpaceShipTwo alt yörüngesel uzay uçağıyla dikkat çeken, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'nda bulunan uzay uçuşu şirketi Virgin Galactic'i kurdu.

ŞÖVALYE İLAN EDİLDİ

Mart 2000'de Branson, Buckingham Sarayı'nda "girişimciliğe hizmeti" nedeniyle şövalye ilan edildi. Perakende, müzik ve taşımacılık alanındaki çalışmaları (kara, hava, deniz ve uzay yolculuğuna olan ilgileri), macera zevki ve insani yardım çalışmalarıyla önde gelen bir küresel figür haline geldi.

DÜNYANIN EN ETKİLİ 100 KİŞİSİNDEN BİRİ

Richard Branson, 2007'de Time'ın Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Temmuz 2021'de Forbes, Branson'un servetinin tahmini net değerini 5,7 milyar ABD Doları olarak ölçtü.

RİCHARD BRANSON'UN ÖZEL YAŞAMI

Richard Branson, 1972'de Kristen Tomassi'yle evlendi. Çift, 1979'da boşandı. Richard Branson, ikinci evliliğini 1989'da Joan Templeman'le yaptı. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.







