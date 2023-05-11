Massimiliano Allegri kimdir, nereli, kaç yaşında? Massimiliano Allegri'nin futbol geçmişi...

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:24

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin hayatı, futbol kariyeri, hangi takımlarda futbol oynadığı ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığı merak ediliyor. Peki, Massimiliano Allegri kimdir, nereli, kaç yaşında? Massimiliano Allegri hangi takımlarda futbol oynadı? Massimiliano Allegri hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte, Massimiliano Allegri hakkında merak edilenler...

MASSİMİLİANO ALLEGRİ KİMDİR?

Massimiliano Allegri, 11 Ağustos 1967 tarihinde İtalya'nın Livorno şegrinde dünyaya geldi.

MASSIMILIANO ALLEGRI FUTBOLCULUK KARİYERİ

Massimiliano Allegri kariyerine 1984 yılında Cuoiopelli takımında başladı. Allegri, daha sonra Livorno, Pisa, tekrar Livorno, Pavia, Pescara, Cagliari, Perugia, Padova, Napoli, tekrar Pescara ve Pistoiese takımlarında da oynadı. Futbolu 2003 yılında Aglianese takımında bıraktı.

MASSİMİLİANO ALLEGRİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Allegri, teknik direktörlüğe 2003 yılında futbolunu bıraktığı takım olan Aglianese'de başladı. Ardından 2004 yılında SPAL'ın başına geçen Allegri, 2005 yılında ise bu sefer Grosseto takımını çalıştırmaya devam etti. 2007 yılında Sassuolo takımının başına geçen Allegri, takımını Serie C1'den Serie B'ye yükseltti. 29 Mayıs 2008 tarihinde Serie A'nın takımlarından Cagliari'nin başına geçti. 2008-09 sezonunda Serie A'da "yılın en iyi teknik direktörü" seçildi. 13 Nisan 2010 tarihinde Cagliari takımından sürpriz bir şekilde ayrılan Allegri, buna rağmen 2009-10 sezonunda da Serie A'da "yılın en iyi teknik direktörü" ödülünü ikinci kez kazandı. 25 Haziran 2010 tarihinde Milan'ın başına getirilen Allegri, ilk sezonda takımına Serie A ve Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşattı. Allegri, 2014 yılında Juventus ile sözleşme imzaladı.

MASSİMİLİANO ALLEGRİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1984-1985 Cuoiopelli

1985-1988 Livorno

1988-1989 Pisa

1989-1990 Livorno

1990-1991 Pavia

1991-1993 Pescara

1993-1995 Cagliari

1995-1997 Perugia

1997-1998 Padova

1998 Napoli

1998-2000 Pescara

2000-2001 Pistoiese

2001-2003 Aglianese

MASSİMİLİANO ALLEGRİ HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2003-2004 Aglianese

2004-2005 SPAL

2005-2006 Grosseto

2007-2008 Sassuolo

2008-2010 Cagliari

2010-2014 Milan

2014- Juventus