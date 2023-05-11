Massimiliano Allegri kimdir, nereli, kaç yaşında? Massimiliano Allegri'nin futbol geçmişi...
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarında İtalyan devi Juventus ve İspanyol devi Sevilla karşı karşıya gelecek. Yarı final öncesi futbolseverler takımlar hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Arama motorlarında Juventus takımının teknik direktörü Massimiliano Allegri ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Massimiliano Allegri kimdir, nereli, kaç yaşında? Massimiliano Allegri'nin futbol geçmişi...
Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin hayatı, futbol kariyeri, hangi takımlarda futbol oynadığı ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığı merak ediliyor. Peki, Massimiliano Allegri kimdir, nereli, kaç yaşında? Massimiliano Allegri hangi takımlarda futbol oynadı? Massimiliano Allegri hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte, Massimiliano Allegri hakkında merak edilenler...
MASSİMİLİANO ALLEGRİ KİMDİR?
Massimiliano Allegri, 11 Ağustos 1967 tarihinde İtalya'nın Livorno şegrinde dünyaya geldi.
MASSIMILIANO ALLEGRI FUTBOLCULUK KARİYERİ
Massimiliano Allegri kariyerine 1984 yılında Cuoiopelli takımında başladı. Allegri, daha sonra Livorno, Pisa, tekrar Livorno, Pavia, Pescara, Cagliari, Perugia, Padova, Napoli, tekrar Pescara ve Pistoiese takımlarında da oynadı. Futbolu 2003 yılında Aglianese takımında bıraktı.
MASSİMİLİANO ALLEGRİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Allegri, teknik direktörlüğe 2003 yılında futbolunu bıraktığı takım olan Aglianese'de başladı. Ardından 2004 yılında SPAL'ın başına geçen Allegri, 2005 yılında ise bu sefer Grosseto takımını çalıştırmaya devam etti. 2007 yılında Sassuolo takımının başına geçen Allegri, takımını Serie C1'den Serie B'ye yükseltti. 29 Mayıs 2008 tarihinde Serie A'nın takımlarından Cagliari'nin başına geçti. 2008-09 sezonunda Serie A'da "yılın en iyi teknik direktörü" seçildi. 13 Nisan 2010 tarihinde Cagliari takımından sürpriz bir şekilde ayrılan Allegri, buna rağmen 2009-10 sezonunda da Serie A'da "yılın en iyi teknik direktörü" ödülünü ikinci kez kazandı. 25 Haziran 2010 tarihinde Milan'ın başına getirilen Allegri, ilk sezonda takımına Serie A ve Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşattı. Allegri, 2014 yılında Juventus ile sözleşme imzaladı.
MASSİMİLİANO ALLEGRİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
1984-1985 Cuoiopelli
1985-1988 Livorno
1988-1989 Pisa
1989-1990 Livorno
1990-1991 Pavia
1991-1993 Pescara
1993-1995 Cagliari
1995-1997 Perugia
1997-1998 Padova
1998 Napoli
1998-2000 Pescara
2000-2001 Pistoiese
2001-2003 Aglianese
MASSİMİLİANO ALLEGRİ HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?
2003-2004 Aglianese
2004-2005 SPAL
2005-2006 Grosseto
2007-2008 Sassuolo
2008-2010 Cagliari
2010-2014 Milan
2014- Juventus
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