Üç ayrı ülkeden diplomatların çocuklarına silah çekildi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 16:45

Güncelleme: 07.07.2024 - 16:45

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, üç diplomatın siyah ergen çocuklarının polis memurları tarafından silah zoruyla aranmasının ardından Kanada, Gabon ve Burkina Faso büyükelçiliklerinden özür dilemek zorunda kaldı.

TATİL İÇİN RİO’YA GİTTİLER

Olay, gruptaki Brezilyalı bir gencin annesinin internette bir güvenlik kamerası videosu yayınlamasıyla ortaya çıktı ve öfkeye yol açtı.

Üç diplomatın siyah çocukları, dönem sonunu kutlamak için bir beyaz Brezilyalı arkadaşlarıyla birlikte beş günlük tatil için Rio de Janeiro şehrindeydi.

Hepsi de yaşadıkları yer olan başkent Brasília'da aynı okula giden öğrencilerin ebeveynleri olmadan çıktıkları ilk seyahatti.

Diplomat çocukları ve arkadaşları, çarşamba günü geç saatlerde denizden dönüyorlardı ve Rio’nun zengin Ipanema mahallesindeki bir binaya girmek üzereydiler ki bir devriye aracı yanlarına yanaştı. İki polis memuru araçtan atlayarak çocuklara yüzlerini duvara dönmelerini emretti ve silah zoruyla üstlerini aradı.

POLİS BÜYÜKELÇİLERİN ÇOCUKLARININ BAŞINA SİLAH DAYADI

Brezilyalı çocuklardan birinin annesi olan Rhaiana Rondon, siyah gençlerin arama sırasında polis memurları tarafından seçildiğini söyledi.

Videoyu yayınlayan Rondon, görüntülerin oğluna ve kuzenine Siyah yabancılardan çok farklı davranıldığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

"Polis memuru oğlumu beyaz olduğu için daha nazik bir şekilde yönlendirirken, üç siyahi gencin kafalarına silah doğrultulmuştu" dedi.

Eyalet parlamentosu komitesine yaptıkları açıklamada gençler, memurların "altlarında uyuşturucu olup olmadığını kontrol etmek için mahrem yerlerini göstermelerini bile talep ettiklerini" söylediler.

Çocuklardan biri ailesine yazdığı mektupta "görevliler gittikten sonra bize etrafta dolaşmamamızı yoksa tekrar aranacağımızı söylediler" dedi.

Beyaz çocuğun annesi Rondon, "Görüntüler, ifadeler ve çocukların anlattıkları çok açık, arama ırkçı saiklerle yapıldı" açıklamasını yaptı.

İKİSİ BÜYÜKELÇİLERİN BİRİ DE KANADALI DİPLOMATIN OĞLU

Üç yabancı çocuktan birinin Gabon ve Burkina Faso büyükelçilerinin oğlu, diğeri ise Kanadalı bir diplomatın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Gabon Büyükelçisinin eşi Julie-Pascale Moudoute-Bell, TV Globo'ya öfkesini dile getirerek "Polis korumak için vardır. Nasıl olur da 13 yaşındaki çocukların kafasına silah doğrulturlar? Biz Brezilya adalet sistemine güveniyoruz ve adalet istiyoruz, hepsi bu" açıklamasında bulundu.

Cuma günü Gabon, Burkina Faso ve Kanada büyükelçileri Brezilya hükümetinden "resmi bir özür" almak üzere Brezilya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiler.

Bakanlık, Rio eyaleti hükümetini "kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve olaya karışan polis memurlarının hesap verebilirliğini sağlamaya" çağırdığını belirtti.

”SİYAHLARA KARŞI IRKÇILIKTA NE İLK NE DE SON VAKA”

Uluslararası Af Örgütü, Brezilya Direktörü Jurema Werneck, olayı "Bu, siyahi gençlerin maruz kaldığı saldırıyı ırkçılık dışında açıklayacak bir kavram yok. Ancak, bu tür olaylar, Brezilya'da favelalardaki yoksul ve Siyah mahallelerde her gün yaşanıyor. Ne yazık ki bu, siyah gençlerin maruz kaldığı ilk vahşet değil ve ne yazık ki son da olmayacak. Brezilya'da hiçbir Siyah genç güvende değil" sözleriyle değerlendirdi.

Kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre 2022 yılında Rio'da polis tarafından öldürülen 1300'den fazla kişinin yüzde 87'si siyahtı ve bu rakam eyalet nüfusundaki Afro-Brezilyalıların yüzde 58 olan oranının çok üzerindeydi.

Devriye görevlerinden sorumlu olan Rio askeri polisi, olaya karışan iki polis memurunun vücut kamera görüntülerinin "herhangi bir aşırılık olup olmadığını" belirlemek için analiz edileceğini söyledi. Soruşturmaları yürüten sivil polis, iki biriminin, turist yardım istasyonu ve ırksal suçlar, olayı araştırdığını söyledi.

Rhaiana Rondon, gençlerin olay nedeniyle çok sarsıldıklarını şu sözlerle açıkladı:

”Perşembe günü aynı devriye arabasının geçtiğini gördüler, çok korktular ve bir dondurmacıya saklandılar. Artık bir siren sesi duyduklarında, ambulans ya da itfaiye bile olsa, korkuyorlar. Onu sokakta telefonuna dikkat etmesi, sırt çantasını plaj sandalyesinin üzerinde bırakmaması konusunda uyardım. Ama polisin en büyük tehdit olacağını hiç düşünmemiştim."