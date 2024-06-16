Dünya sıralaması birincilik maçında... Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının dördüncü maçında, Brezilya'ya 3-0 yenildi. Milliler, Dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının dördüncü maçında, Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, Çin mağlubiyetinin ardından bir kez daha kaybederek FIVB Kadınlar Voleybol Dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.
Bu galibiyetin ardından Brezilya turnuvada oynadığı 12 maçı da kazanmış oldu.
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