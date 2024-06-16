Dünya sıralaması birincilik maçında... Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 13:19

Güncelleme: 16.06.2024 - 13:23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının dördüncü maçında, Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Çin mağlubiyetinin ardından bir kez daha kaybederek FIVB Kadınlar Voleybol Dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

Bu galibiyetin ardından Brezilya turnuvada oynadığı 12 maçı da kazanmış oldu.