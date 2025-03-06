Üç ülke Trump'a karşı birleşti: Tecride karşı cesur adımlar atılmalı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:49

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:49

Dördüncü Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Konferansı'na (FfD4) 30 Haziran-3 Temmuz'da ev sahipliği yapacak İspanya'nın Başbakanı Sanchez, 10-21 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansını (COP30) organize edecek Brezilya'nın Devlet Başkanı Lula da Silva ve 22-23 Kasım'da G20 toplantısının yapılacağı Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı Ramaphosa, uluslararası politika dergisi "Le Grand Continent"e ortak makale yazdı.

İsim vermeden ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiğinden bu yana attığı adımlara atıfta bulunulan makalede, "çok taraflılık" için uluslararası toplumdan birlik olunması istendi.

Makalede, uluslararası düzendeki "tecrit ve bozulma karşısında cesur ve koordineli eyleme geçilmesi" mesajı verildi.

Halihazırda dünyanın en büyük sorunları olarak artan eşitsizlik, sürdürülebilir kalkınma için finansman açığı ve iklim değişikliğinin gösterildiği makalede, bu birbirine bağlı meselelerin acil çözümler gerektirdiği vurgulandı. Makalede, izolasyon, tek taraflı adımlar ve aksaklıklara karşı koordineli çalışma yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Makalede, şunlar kaydedildi:

"Her seferinde daha fazla kırılgan olan dünyamızda ortak bir zemin bulmak için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Tüm ulusları, uluslararası kurumları, özel sektörü ve sivil toplumu bu duruma sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çok taraflılık sonuç verebilir ve getirmelidir. Başarısız olunamayacak kadar çok şey tehlikede."