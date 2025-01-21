Üç ülkeden Şengen Bölgesi'nde ortak devriye

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:37

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:37

Slovenya'nın Novi Gorica kentinde düzenlenen imza törenine, Slovenya İçişleri Bakanı Bostan Poklukar, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi katıldı.

Poklukar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ortak devriyelerin Hırvatistan'daki Şengen sınırının güvenliğinin artırılmasında önemli olacağını bu sayede iç sınır kontrollerinin kaldırılması için gereken koşullardan birisinin de yerine getirilmiş olacağını söyledi.

Bozinovic de 3 ülke polisinden yasa dışı göçün tespiti ve önlenmesi konusunda daha etkin işbirliği beklediklerini aktardı.

Piantedosi ise ortak devriye uygulamasıyla iç sınır kontrollerinin bir yıl içerisinde kaldırılabileceğini işaret etti.

Slovenya, Hırvatistan ve İtalya arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ortak devriyelerin Şengen Bölgesi'nin dış sınırı olan Hırvatistan'da görev yapacağı belirtildi.

Bu arada İtalya 2023'te Slovenya ile sınır kontrolleri başlatırken, Slovenya da aynı yıl Hırvatistan ile sınır kontrolü uygulamasını getirmişti.