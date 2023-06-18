Uçağa geç kalan yolcu körükten düştü

Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 18.06.2023 - 11:32

İspanya'nın Malaga kentinden Fas'ın Fez kentine seyahat etmek isteyen bir yolcu, bilet aldığı uçağa yetişmek isterken havalimanı güvenliğine zor anlar yaşattı.

Uçağın biniş tünelinden ayrılıp piste yönelmesine aldırış etmeyen yolcu, körüğe çıktı ve uçağa binebilmek için merdiven istedi. Merdivenin gelmeyeciğini fark edince ise piste atlamaya çalıştı ancak sırt üstü yere düştü.

Olay yerine gelen havalimanı güvenliği, yolcuya müdahale etti. Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, adamın kimliğinin tespit edildiğini ve hava güvenliği kurallarını ihlal ettiği için rapor edildiğini söyledi.

İspanya sivil havacılık dairesi AESA'dan yüklü miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalan adamın körükten düşüşü, kaçırdığı uçuştaki yolcular tarafından kaydedildi.