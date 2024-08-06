Uçak golf sahasına düştü: Bir kişi saniyelerle ölümden döndü!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 06.08.2024 - 12:16

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde bir uçak, Haggin Oaks Golf Kompleksi'ne düştü, bir kişi saniyelerle ölümden döndü. Uçağın düşme an kameralara yansıdı.

Görüntülerde, uçağın golf sahasına düşerek sahada kaydığı ve bir duvara monte edilmiş CCTV kameraya doğru ilerlediği anlar yer aldı. Klipte, uçağın kanadının, biraz dikkatsiz olsa muhtemelen ölecek olan bir kişiyi kıl payı ıskaladığı görüldü.

Uçağın, Sacramento'da yaklaşık 400 fit (122 metre) yükseklikteyken mekanik bir arıza yaşadığı bildirildi. Pilotun, konutlar ve diğer binalar arasında güvenli bir yere inmeye çalıştığı belirtildi. Şans eseri kimse yaralanmadı ve pilot sadece elinde küçük bir kesik ile olaydan kurtuldu.

NE OLMUŞTU?

Geçen ay, Ohio'nun kuzeydoğusunda bir havaalanına acil iniş yapmaya çalışan bir uçak trajik bir şekilde düşmüştü ve üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Federal Havacılık İdaresi, çift motorlu Beechcraft 60'ın cuma günü saat 18:45 civarında Youngstown-Warren Bölgesel Havaalanı yakınlarında düştüğünü açıklamıştı.

Ohio Eyalet Otoyol Devriyesi, cumartesi günü saat 19:00'dan kısa bir süre sonra uyarıldığını ve kazanın havaalanının kuzeyinde pilot ve iki yolcunun ölümüne yol açtığını doğrulamıştı.