Endonezya'da korkunç olay: Üzerine yıldırım düşen futbolcu yaşamını yitirdi

Endonezya'da bulunan Siliwangi Stadyumu'nda Bandung City ile FBI Subang'ın karşı karşıya geldiği maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu Septian Raharaja yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:29
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Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 34 yaşındaki Septian Raharaja hayatını kaybetti.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Raharaja, sahaya yıldırım çarptığında baygın halde yere düştü ve hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Doktorların hastanede yaptığı kontrol sonucu Raharaja'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görgü tanıkları maçın ikinci yarısında havanın bir anda kapandığını ve olaydan önce birkaç kez şimşek çaktığını anlattı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono konuyla ilgili olarak; "Hava yağmurlu değildi, güzeldi, Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. 


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