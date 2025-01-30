Uçakta acil çıkışı 'yanlışlıkla' açan adam tutuklandı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:54

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:55

Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru'ya giden 6E 6033 sefer sayılı IndiGo uçağının yerel saatle 10.10'da Jodhpur havaalanından kalkması planlanıyordu.

Uçağa bindikten sonra Siraj Kidwai adlı bir yolcunun, uçağın acil çıkış kapağını açtığı belirtildi.

Kidwai'nin sorgulanmak üzere “Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü”ne teslim edildiği kaydedildi.

Kidwai, bunun kasıtlı değil kazara olduğunu iddia etti.

NDTV'nin haberine göre, yaşanan olay, uçakta aksamaya neden oldu ve kalkışta 20 dakikalık bir gecikmeye yol açtı.

Daha sonra pilotlar ve kabin ekibi, “standart çalışma protokollerini izledi” ve havaalanı güvenliğini uyardı.

IndiGo havayolu şirketi, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bugün, Jodhpur'dan Bengaluru'ya giden 6E 6033 sefer sayılı uçağın kalkışından önce yapılan güvenlik brifingi sırasında bir yolcu acil çıkış kapağını açtı. Mürettebat derhal standart operasyon prosedürlerini uygulamıştır. Yolcu uçaktan indirildi ve soruşturma için kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Uçaktaki diğer yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz ve tüm operasyonlarımızda en yüksek emniyet ve güvenlik standartlarını sürdürme taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz” açıklamasında bulundu.