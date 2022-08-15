Uçakta panik: Soyundu, tekbir getirdi, bomba var dedi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:34

Güney Kıbrıs’ın Larnaca kentinden İngiltere’nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 Havayolları'na ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Greekreporter'un haberine göre, uçakta bulunan bir kadın yolcu, soyunup, tekbir getirmeye başladı ve uçakta patlayıcı bulunduğunu iddia ettiği uçuşta paniğe sebep oldu.

Kadın bir anda soyunup tekbir getirerek kokpite girmeye çalıştı. İki kez denemesine rağmen kokpite girmeyi başaramayan kadın, uçağın ön kısmında oturan çocuklara ‘ölmeye hazır mısınız?’ diye sordu.

PARİS'E ACİL İNİŞ

30'lu yaşlarında olduğu düşünülen kadın, uçuş sırasında korku dolu anlar yaşatırken, uçak Fransa'nın Paris kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın zorunlu iniş yapmasının ardından Paris'in Charles de Gaulle havaalanında gözaltına alındı.Charles de Gaulle havaalanında gözaltına alınan kadını, eski bir güvenlik görevlisi Philip O'Brien ismindeki bir İngilizi vatandaşı zapt etmeyi başardı.

Philipp o’Brien, “Her şey çok normal başlamıştı. Ancak kalkıştan bir süre sonra kadının teki çıplak bir şekilde koridorda koşarak kokpite ulaştı. Ve Allahü Ekber diyerek kokpit kapısını yumruklamaya başladı” dedi.

Kadın, Fransız polisi tarafından Charles de Gaulle havaalanında gözaltına alındığı sırada ailesinin IŞİD üyesi olduğunu söyledi.