Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: 'Kıyamam ben sana, yine mağdur mu oldun'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi Paşabahçe Vapuru'nun Şehir Hatları tarafından restorasyonu yapılmasıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere tepki göstermişti. Restorasyonu yapan kurumun adı belirtilmeyen haber için İmamoğlu, "Bir an acaba gemi uçarak gelip buraya kondu mu diye düşündüm. Kendi kendini restore etmiş mi diye düşündüm" demişti.

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, İmamoğlu'nun bu sözlerine bugünkü köşe yazısında yanıt verdi. Haber için "Habercilik açısından bu büyük eksikliği, biz de fark etmemişiz. Ah vah ettik. Üzüldük. Mahcup olduk. Ama ne çare!" diyen Coşkun, daha sonra İmamoğlu'na yönelik alaycı ifadeler kullandı.

Coşkun'un yazısının devamı şöyle:

"Ama bir üzüntümüz daha var:

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Ekrem İmamoğlu’nun “Beni yine mağdur ettiler. Ama nasıl mağdur ettiler. Hem de nasıl mağdur ettiler” edasıyla...

Eyüp Serbest’in haberini, vapurun hizmete girmesi töreninde diline dolamasına da üzüldük.

Törene katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na...

“Sanki bu vapur kendi kendine restore edilmiş gibi haber yaptılar Sayın Genel Başkanım” diye sızlanıp durdu İmamoğlu.

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O kadar sızlandı ki...

“Vah vah. Kıyamam ben sana. Sen yine mağdur mu oldun bakayım” diyerek kendisine sarılma arzusu doğuyor insanın içine."