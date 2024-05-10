Uçaktan düşen buz parçası evdeki keçiyi öldürdü

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:03

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:03

ABD'nin Utah eyaletinde uçaktan düşen bir buz parçası bir evin bahçesinde yer alan kulübenin düştü.

Cassidy Lewis adındaki adamın evine düşen buz parçası, bahçedeki bir keçinin ölümüne neden oldu.

Yüksek bir patlama sesi duyduğunu, tüm evin sallandığını ve hayvanlarının şok içinde tepki verdiğini gördüğünü söyleyen Lewis, “Horozlar çıldırmıştı, atlar çıldırmıştı” dedi.

Keçilerin kaldığı kulübenin çatısında büyük bir delik oluştuğunu aktaran Lewis, keçilerden biri yaralandığını kaydetti.

Lewis, “En azından basketbol topu büyüklüğünde bir buz parçası olduğunu tahmin ediyorum, özellikle de deliğin büyüklüğü ve yerde ne kadar buz olduğu nedeniyle” dedi.

Olay yerinden gelen görüntülerde çatıda bir deliğin yanında buz olduğu ve kulübenin iç kısmının üstten delindiği görülüyor.

Lewis, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin buz parçasının bir uçaktan düştüğünü düşünerek, “Uçuş yolunun altında olduğumuzu ve bunun bir uçaktan düşmüş buz olabileceğini söyledi ki böyle bir şeyin olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi” diye konuştu.

Yaralı keçisini bir veterinere götüren Lewis, keçiye ötenazi uygulandığını ifade etti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Salt Lake City Uluslararası Havaalanı ile temasa geçerek olayı araştırmalarını isteyen Lewis, FAA'nın kendisine buzun hangi uçaktan düşmüş olabileceğini araştırdıklarını söylediğini belirtti.

Evinin, havaalanına giden uçuş yolu üzerinde bulunduğunu kaydeden Lewis, “Dürüst olmak gerekirse, ne zaman bir uçağın geçtiğini duysam, bunun tekrar olması beni biraz tedirgin ediyor. Görünüşe göre bize isabet ettiği için çok şansımız yok” dedi.