UCM'ye tam destek verdi: Gazze'de yargı yetkisine sahip

İsviçre tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) tam destek verildiği belirtilerek, UCM’nin Filistin’deki durum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğu aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:29
UCM'ye tam destek verdi: Gazze'de yargı yetkisine sahip
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsviçre, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) tam destek verdiğini açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk Departmanı tarafından UCM’nin Filistin’deki duruma ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Tüzüğü’ne taraf devlet olarak İsviçre, bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olan UCM’ye sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etmektedir” denildi.

İsviçre’nin uluslararası kurallara dayalı bir düzene bağlı kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “UCM, bu düzenin ayrılmaz bir parçası ve sürdürülebilir barış, güvenlik, uzlaşmanın temel bileşenleri olan cezasızlıkla mücadele ve adalet arayışında merkezi bir kurumdur” denildi.

UCM’nin Filistin’deki durum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, savcılığın bu nedenle 3 Mart 2021 tarihinde soruşturma başlattığı hatırlatılarak, soruşturmanın 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da işlenen Roma Statüsü suçları kapsamına girebilecek eylemleri ve 7 Ekim 2023’te işlendiği iddia edilen suçları da kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, “Tüm Devletleri, uluslararası öneme sahip en ciddi suçların mağdurları için adaleti sağlama yönündeki önemli görevini yerine getirebilmesi için UCM ile tam işbirliği sağlamaya çağırıyoruz” denildi.


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