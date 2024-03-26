Üçüncü kez devlet başkanı adayı oldu: Kazanırsa Chavez'i geride bırakacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı seçimi için partisi tarafından 3. kez resmen aday gösterildi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:56
Üçüncü kez devlet başkanı adayı oldu: Kazanırsa Chavez'i geride bırakacak
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, partililerin yoğun desteği altında Ulusal Seçim Konseyine (CNE) devlet başkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) 3. kez devlet başkanı adayı gösterilmesinin ardından destekçilerine teşekkür konuşması yapan Maduro, "Yeni zorluklarla mücadele etmek için halkın bana verdiği görevi kabul ediyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, ben de sizin gibi aynı kutlu mahalleden geliyorum ve sizin manevi desteğinizle buralara geldim" dedi.

Bağımsızlığı, özgürlüğü ve vatanı sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Maduro, "Ben bu ülkeyi sonsuz seviyorum ve küçüklüğümden bu yana hep savundum, gerekirse canımla da savunurum" diye konuştu.

Maduro, dünyadaki 50 hükümetin 900'dan fazla yaptırımına maruz kaldıklarını ve bu saldırganlık karşısında ciddi bir direniş gösterdiklerini belirtti.

Seçim için şimdiye kadar 35 partiden 10 adayın başvurduğunu hatırlatan Maduro, "İtiraf etmeliyim ki Hugo Chavez (eski Venezuela Devlet Başkanı) bana ülkenin kaderini teslim ettiğinden beri her şeyimi Venezuela'ya verdim. Tüm sevgim ve inadımla halkıma verdiğim sözleri yerine getirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Ülkede 2013'ten bu yana iktidarda olan 61 yaşındaki Maduro, 28 Temmuz'daki seçimi kazanması halinde Chavez'in 14 yıllık görev süresini aşmış olacak.

Devlet Kanalı VTV'nin haberine göre, 14 siyasi örgüt Maduro'nun adaylığını destekliyor.

Öte yandan Demokratik Üniter Platform (PUD) açıklamasında, siyasi yasaklı Maria Corina Machado yerine seçimde aday göstermek istedikleri Corina Yoris'in adaylık başvurusunun CNE tarafından henüz onaylanmadığını bildirdi.

Maduro hükümetine tepki gösteren PUD, Yoris'in seçimde aday gösterilmemesi halinde 28 Temmuz'daki seçimin "meşru" olmayacağını iddia etti.

Latin Amerikalı 7 ülke de Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurdu.

Bölge basınında çıkan habere göre, Arjantin, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Paraguay, Peru ve Uruguay devlet başkanlarından yapılan ortak açıklamada, "Muhalefete yapılan engeller nedeniyle son derece endişe duyuyoruz. Bu durum seçim bütünlüğüne ve şeffaflığına gölge düşürüyor" ifadesine yer verildi.


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